ఉపముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో చోరీ, కంప్యూటర్, విలువైన పత్రాలు మాయం

డిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా కార్యాలయంలో దొంగతనం జరిగింది. ఈ కార్యాలయంలోని కంప్యూటర్లు, విలువైన పత్రాలను దొంగిలించారు.కార్యాలయాన్ని దుండగులు ధ్వంసం చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

delhi deputy cm manish sisodia office has been burgled and computers document and repors have been stolen said police.