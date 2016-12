రూ.60కోట్ల మనీలాండరింగ్: లాయర్ టాండన్ అరెస్ట్

మనీల్యాండరింగ్ కేసులో ఢిల్లీకి చెందిన న్యాయవాది రోహిత్ టాండన్ అరెస్టయ్యారు.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 11:41 [IST]

The ED on Thursday arrested controversial lawyer Rohit Tandon here in connection with a money laundering probe in a case of seizure of Rs 13.6 crore after police raided a law firm premises as part of an anti-black money operation post demonetisation.