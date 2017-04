లైవ్: ‘ఢిల్లీ మున్సిపల్‌’ ఓట్ల లెక్కింపు: దూసుకెళ్తున్న బీజేపీ, ఆప్ షాకే!

ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగిన ఢిల్లీ మున్సిపల్‌ కార్పోరేషన్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ బుధవారం ఉదయం ప్రారంభమైంది. ఢిల్లీ కార్పోరేషన్‌కు ఏప్రిల్ 23న ఎన్నికలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే.

It would be make or break for the Aam Aadmi Party which rules Delhi as counting gets underway for the Delhi MCD Election 2017. Exit polls had predicted a huge victory for the BJP and a drubbing for the AAP. The election saw a bitter battle between the BJP and the AAP with the latter also questioning the safety of EVMs.