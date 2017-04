కేజ్రీవాల్ కంగ్రాట్స్: ఢిల్లీలో బీజేపీ సీట్లు ఇలా.., ఐదుగురు ముస్లీంల ఓటమి

ఢిల్లీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన బీజేపీకి ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ట్విట్టర్ ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మూడు డిల్లీ మున్సిపాలిటీల్లో నెగ్గినందుకు గ్రీటింగ్స్ చెప్పారు.

I congratulate BJP on their victory in all 3 MCDs. My govt looks forward to working wid MCDs for the betterment of Delhi

English summary

Hours after his party leaders blamed EVMs for AAP's loss in the Delhi civic polls, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal congratulated the BJP. In a tweet he posted on Wednesday evening, Arvind Kejriwal congratulated the BJP for their victory in all three zones of tDelhi municipal corporation.