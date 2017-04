బీజేపీ గెలిచినా.. ఏఏపీపై ప్రతీకారం: డ్రామా క్వీన్ తప్పుకో.. కేజ్రీపై ఇల్మీ

ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలు నిజం చేస్తూ ఢిల్లీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘన విజయం సాధించింది. మూడు కార్పోరేషన్లలోను ఆధిక్యం కనబరుస్తూ క్లీన్ స్వీప్ దిశగా దూసుకెళ్తోంది.

English summary

Heading towards a clean sweep in all the three civic bodies, the BJP on Wednesday dedicated its impending win to the slain CRPF personnel in Chhattisgarh's Sukma district and decided to refrain from any celebrations.