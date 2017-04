సుఖేష్ కు డబ్బులిచ్చిన నరేష్ అరెస్టు, శశికళను కూడ విచారించే అవకాశం?

ఎన్నికల కమిషన్ కు లంచం ఇవ్వజూపారనే ఆరోపణలతో ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన దినకరన్ కేసులో విచారణను మరింత వేగవంతం చేస్తున్నారు పోలీసులు.

English summary

Delhi police arrested hawala agent naresh on friday.Police will question sasikala also in this case.important evidence gathered delhi police from dinakaran and his aide.