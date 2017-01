సీబీఐ చీఫ్ రేసులో అలోక్ వర్మ

కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ ) డైరెక్టర్ పదవి రేసులో ఢిల్లీ పోలీస్ చీఫ్ అలోక్ వర్మ కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A PMO source said Verma – a 1979-batch Indian Police Service (IPS) officer – was selected by a three-member committee comprising Prime Minister Narendra Modi, Chief Justice JS Khehar and Congress leader Mallikarjun Kharge.