బెంగళూరుకు దినకరన్ మీడియేటర్: ఇక్కడే తేల్చేయాలని, శశికళతో !

అన్నాడీఎంకే పార్టీ రెండాకుల చిహ్నం కోసం ఎన్నికల సంఘం అధికారికి లంచం ఇవ్వజూపారన్న కేసులో అరెస్టు అయిన దినకరన్ మద్యవర్తి సుఖేష్ చంద్రశేఖర్ ను విచారణ కోసం బెంగళూరు తీసుకు వస్తున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Delhi police have brought TTV Dinakaran's alleged middleman Sukesh Chandrasekhar to Bengaluru for investigation in the bribery case.