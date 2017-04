టీటీవీ దినకరన్ అరెస్టు గ్యారెంటీ ? లిస్టులో మరో 10 మంది, భయంతో !

రెండాకుల చిహ్నం కోసం ఎన్నికల కమిషన్ కు రూ. 50 కోట్లు ఎర వేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న టీటీవీ దినకరన్ ను సోమవారం అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు సంకేతాలు వెలువడుతుండటంతో ఆయన అనుచరులు హడలిపోతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

delhi police orders TVV Dhinakaran to appear today evening 4'o clock. The Delhi police say that they have a strong case on hand against TTV Dinakaran. When asked if Dinakaran would be arrested, the officer said that they have not taken a call on that as yet. If he refuses to cooperate then an arrest would not be ruled out the officer further said.