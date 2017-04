టీటీవీ దినకనర్ కు ఢిల్లీ పోలీసుల సమన్లు: ఇంటి ఎదుట ఆత్మాహుతియత్నం!

రెండాకుల చిహ్నం కేటాయింపుపై ముడుపుల వ్యవహారంలో నేరుగా విచారణకు రావాలని ఢిల్లీ పోలీసులు చెన్నైలోని టీటీవీ దినకరన్ ఇంటికి వెళ్లి సమన్లు జారీ చేశారు.

English summary

Delhi police summons given to TTV dinakaran. Delhi police are watching TTV Dinakaran like a hawk after they came to know that he was planning to flee abroad. A pro Dinakaran supporter attempted for self immolation in his house this night opposing the Delhi police visit.