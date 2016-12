షాకింగ్: కాలుష్యంతో సెక్స్ సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతున్న ఢిల్లీ పురుషులు

సర్వేలో ఢిల్లీ పురుషులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. కాలుష్యం కారణంగా.. అక్కడి మగవారిలో జుట్టు రాలిపోవడంతో పాటు వీర్యహీనత, లైంగిక సామర్థ్యం తగ్గడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నట్టుగా సర్వ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Of the host of unpleasant news we were subjected to in 2016, Delhi's worsening air pollution was among those which worried us the most. At one point this year, the condition declined to a level where a health emergency was declared in the national capital.