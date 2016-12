తన బోయ్ ప్రెండ్ పై మోజుపడిందని, అక్కను చంపింది, పోకిరి చంపాడని చివరికి పోలీసులకు చిక్కింది

తన బోయ్ ప్రెండ్ పై మోజుపడిందని స్వంత అక్కను డిల్లీలో ఓ యువతి చంపింది. పోకిరి ఆమె వేధిస్తున్నాడని నమ్మించేందుకు ప్రయత్నించి విఫలమైంది.బోయ్ ప్రెండ్ సహకారంతోనే అక్కను ఆమె చంపింది.

English summary

a 21 yeara old woman has been arrested for allgedly murdering her elder sister in northeast delhi's shasttri park area for showing interest in the former's boyfriend .elders sister was taking interest in her boyfriend waseem despite her warnings police said.