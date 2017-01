మహిళ అర్థనగ్న నిరసన: పాతనోట్ల మార్పిడికి 'నో' చెప్పడంతో

భధ్రతా సిబ్బంది ఆమెను బలవంతంగా బయటకు నెట్టడంతో.. తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన మహిళ ఆర్బీఐ గేటు ఎదుట అర్థనగ్న ప్రదర్శనతో నిరసన వ్యక్తం చేసింది.

English summary

A delhi woman who went to rbi for exchanging banned notes was treated very badly by officials