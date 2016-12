నోట్ల రద్దు ప్రకటన అనంతరం ఎన్నో మార్పులు, చేర్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. సాధ్యమైనంత మేర క్యాష్ లెస్ కంట్రీగా చేయాలని మోడీ భావిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఎన్నో కొత్త ఆలోచనలు చేశారు.

English summary

Minister of State for Finance Santosh Gangwar has said that the current restrictions on ATM withdrawals will be removed after December 30 and added that there are sufficient cash to cater to people’s needs.