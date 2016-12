నోట్ల రద్దు ఎన్నికల అంశం కాదు.. యూపీలో గెలుపు మాదే : రాజ్ నాథ్ సింగ్

వచ్చే ఏడాది జరగనున్న ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సంపూర్ణ మెజారిటీ సాధిస్తుందని కేంద్ర హోం మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Home Minister Rajnath Singh on Saturday expressed confidence about the Bharatiya Janata Party (BJP) sweeping the Uttar Pradesh assembly elections next year with an absolute majority. “Demonetisation is not about electoral loss or victory. The demonetisation decision has been taken keeping national interest in mind, and therefore, it should not be associated with the election,” Singh said