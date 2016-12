'మున్ముందు మరిన్ని షాకులు!, నోట్ల రద్దు ఆఖరి అస్త్రం కాదు'

నోట్ల ర‌ద్దును న‌ల్ల‌ధ‌నంపై ముఖాముఖి దాడిగా నీతి ఆయోగ్ వైస్‌ చైర్మన్‌ అరవింద్‌ అభివ‌ర్ణించారు.

English summary

Terming Prime Minister Narendra Modi’s demonetisation scheme as a “frontal attack” on black money, NITI Ayog vice-chairman Arvind Panagariya today said more such actions are in store to curb corruption.