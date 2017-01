పెద్ద నోట్ల రద్దు: మోడీని ప్రశ్నించనున్న పీఏసీ?

పెద్ద నోట్ల‌ ర‌ద్దు విషయంలో ప్ర‌ధాని నరేంద్ర మోడీకి పార్లమెంటు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ(పీఏసీ) స‌మ‌న్లు జారీ చేసే అవ‌కాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

English summary

The Public Accounts Committee (PAC) of Parliament can call Prime Minister Narendra Modi on the issue of demonetisation if it is not satisfied with the answers given by top finance ministry officials and the RBI Governor Urjit Patel, to whom a detailed questionnaire has been sent.