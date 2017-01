మోడీ ప్రభుత్వంపై మరోసారి మన్మోహన్ ఆగ్రహం

నోట్ల రద్దు విషయమై మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ మరోసారి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Former Prime Minister Manmohan Singh on Monday said the demonetisation will have a "very significant adverse effect" on the GDP.