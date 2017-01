అందరూ చూస్తుండగానే బజార్లో ఆమె బట్టలు విప్పేసింది, ఎందుకో తెలుసా ?

రద్దుచేసిన నగదును మార్పిడి చేసుకొనేందుకు వచ్చిన ఓ మహిళ తీవ్ర అసహనంతో ఆర్ బి ఐ బ్యాంకు ఎదుుటే బట్టలు విప్పేసి తన నిరసనను వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటన డిల్లీలో చోటుచేసుకొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

a woman allegedly stripped in front of a crowd outside RBI building in new Delhi on Wednesday afternoon.