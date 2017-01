లోక్ సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి స్పాట్ పెట్టిన శశికళ !

లోక్ సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎం. తంబిదురైతో రాజీనామా చేయించాలని, ఆయన ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న కరూరు నుంచి తన సమీప బంధువును పోటీ చేయించి ఎంపీగా గెలిపించి ఢిల్లీకి పంపించాలని శశికళ పావులు కదుపుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

AIADMK leader M Thambidurai was unanimously elected as the deputy speaker of the Lok Sabha on Wednesday 12 August 2014.