'జల్లికట్టు' రక్తసిక్తం.. లాఠీచార్జితో తిరగబడ్డ ప్రజలు.. అట్టుడికిపోతోంది..

జల్లికట్టు మద్దతుదారులంతా పోలీసుల పైకి తిరగబడటంతో.. పోలీసులు లాఠీలతో వారిని చెదరగొట్టారు.

English summary

Despite Supreme Court ban, Jallikattu bulls were released in the grounds at Alanganallur in Madurai on Monday.