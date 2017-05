యోగి హామీలు బేఖాతర్: పెరిగిన క్రైమ్ గ్రాఫ్

ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేరాల నియంత్రణే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం అని పేర్కొన్నారు. అందుకు అనుగుణంగా పోలీసుశాఖలో భారీగా బదిలీలు చేపట్టారు. ఇటీవల సహరాన్‌పూర్ జిల్

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

For the last several days Saharanpur is simmering as the rioters run amok vandalising property and indulging in arson. High profiled visits of Director General of Police (DGP) could not bring in calmness even as dozens were rounded up. Police personnel were attacked and vehicles set on fire.