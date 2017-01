పదిరోజుల్లోనే 10మిలియన్ పైన 'భీమ్' యాప్ డౌన్ లోడ్లు జరిగాయంటే.. ఈ యాప్ కు డిమాండ్ ఏ రేంజ్ లో పెరిగిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Monday disclosed that the recently launched BHIM (Bharat Interface for Money) mobile application has recorded 10 million downloads.