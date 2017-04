ఆంటీతో భేటీకి వస్తూ ఈ కారులో దినకరన్ ఎస్కేప్: బిజెపితో పన్నీర్ ఫార్ములా

శశికళను కలవడానికి తన కారులో బయలుదేరిన దినకరన్ అరెస్టు భయంతో వెనక్కి జారుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. పన్నీరుతో బిజెపి పక్కాగా వ్యవహారం నడుపుతున్నట్లు వినికిడి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is said that TTV Dinakaran has droped his idea to meet Sasikala in Parappana Agrahar jail in Benagaluru.