దినకరన్ సంచలన నిర్ణయం: పన్నీరు అంగీకరిస్తారా?

తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో దినకరన్ ఓ మెట్టు దిగివచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన తన పార్టీ పదవిని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడ్డట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

English summary

It is said that TTV Dinakaran has ready to agree to giveup his party post.