ఆ సీడీ ఇస్తే ఆ స్వరనమూనాలు ఇచ్చే విషయమై ఆలోచిస్తా:దినకరన్

రెండాకుల గుర్తు కోసం ఈసీకి లంచం ఇవ్వజూపిన కేసులో ఆడియో రికార్డింగ్స్ సీడీ కాపీ ఇవ్వాలని ప్రత్యేక కోర్టుకు అన్నాడిఎంకె నుండి బహిష్కరణకు గురైన టీటీవి దినకరన్ మొరపెట్టుకొన్నారు.

English summary

AIADMK faction leader TTV Dinakaran on Monday sought in a special court the copy of a CD which allegedly has audio recordings of phone conversations between him and a co-accused in the Election Commission bribery case. The response of Dinakaran, who is in judicial custody, came on the Delhi Police’s plea seeking his consent for taking the voice samples.