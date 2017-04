జమిలీ ఎన్నికల పేరిట సమాఖ్య స్ఫూర్తికి దెబ్బ

లోక్‌సభకు, అన్ని రాష్ర్టాల అసెంబ్లీలకు ఏకకాలంలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న ఆలోచనను ప్రధాని మోదీ ముందుకు తెచ్చిన నేపథ్యంలో సాధ్యాసాధ్యాలపై జాతీయ స్థాయిలో చర్చ ప్రారంభమైంది.

English summary

Prime Minister Narendra Modi calls for single time elections per Loksabha & different assemblies. It'll be effect for Indian federal structure.