సిబ్బందిని కర్రతో చితకబాదిని జిల్లా కలెక్టర్ , ఎందుకంటే, అవి విలువైనవనేనా ?

తన అధికారిక నివాసంలో రెండు చెట్లను నరికివేశారని, అక్కడ పనిచేస్తున్న సిబ్బందిపై కలెక్టర్ కర్రతో చితకబాదాడు. వారిని ఉద్యోగం నుండి తొలగించారు. బాదితులు పోలీస్ స్టేషన్ లో కలెక్టర్ పై ఫిర్యాదు చేశారు.

English summary

a platoon commander and four homeguards were allegedly beaten and suspended by a district collector at bahraich, as he suspected they were responsible for two sandalwood trees missing from his official residence .