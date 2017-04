"జయ, శశికళల వీడియోను బయటపెడ్తా, ఆలా చూడొద్దనే..."

జయలలిత, శశికళల మధ్య జరిగిన సంభాషణల వీడియోను తాను బహిర్గతం చేస్తానని శశికళ సోదరుడు దివాకరన్ కుమారుడు జయకుమార్ అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

AIADMK general secretary Sasikala's brither Diwakaran's son Jayanand said that he will release the video of Jayalalithaa.