షాక్: కెప్టెన్ తో ఫోటో తీసుకుంటే డబ్బులు ఇవ్వాలి, ఎంతంటే ?

డీఎండీకే చీఫ్ కెప్టెన్ విజయ్ కాంత్ తో కలిసి ఫోటోలు తీసుకోవడానికి వస్తున్నఅభిమానులు ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఆ పార్టీ నాయకులు రూ. 100 వసూలు చేస్తున్నారు.

English summary

Tamil Nadu: DMDK has collected Rs 100 per head to take a snap with its leader Captain Vijayakanth.