రజనీకాంత్ వస్తే నాకేం భయం: విజయ్ కాంత్, పాపం నడవలేని స్థితిలో క్యాప్టెన్ !

రజనీకాంత్ వస్తే మా పార్టీకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని, మా నాయకులు, మా కార్యకర్తలు మాకుంటారని, ఆయన కారణంగా మాకు రాజకీయంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావని విజయ్ కాంత్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

English summary

DMDK President Vijayakanth says that Rajini's political entry didn't affect his party's functionaries and in democratic country everyone has the rights to enter into politics.