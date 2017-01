జయకు డిఎంకె నివాళి,జనరల్ బాడీ సమావేశంలో తీర్మాణం

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మృతి పట్ల డిఎంకె జనరల్ బాడీ సమావేశం తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసింది.బతికున్న సమయంలో ఉప్పు నిప్పుగా ఉండే ఈ పార్టీల నాయకులు చనిపోయిన సమయంలో మాత్రం సంతాపాన్ని తెలపడం గమనార్హం

