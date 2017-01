స్టాలిన్ కు డిఎంకె పగ్గాలు,అళగిరి ఓకే చెప్పారా,ద్రవిడ పార్టీల్లో కొత్త నాయకత్వాలు

డిఎంకె పార్టీ కీలకసమావేశం జనవరి నాలుగవ తేదిన జరగనుంది. ఈ సమావేశంలో పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా స్టాలిన్ ను ఎన్నుకొనే అవకాశం ఉంది.

English summary

dmk general body will be meet on january 4th 2017, stalin will be elected as party woriking president in general body meeting .familymembers agree to stalin as party working president said party workers