35 ఏళ్ల తర్వాత ఆ పదవి నుంచి స్టాలిన్ తప్పుకున్నారు

1981లో ఎంకే స్టాలిన్ స్వయంగా డీఎంకే పార్టీ యూత్ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనూ స్టాలిన్ యూత్ విభాగం కార్యదర్శి పదవి నుంచి తప్పుకోవడానికి విముఖత వ్యక్తం చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

DMK appointed a new chief for its Youth Wing in view of elevation of incumbent M K Stalin, who held the post for more than three decades, as the party Working President. DMK Genral Secretary K Anbalagan announced the appointment of former Minister M P Saminathan as the Youth Wing Secretary under relevant party rules.