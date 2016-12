నిలకడగా కరుణానిధి ఆరోగ్యం : 23న డిశ్చార్జ్ అన్న స్టాలిన్

డీఎంకే అధినేత కరుణానిధి(92) ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు ఆ పార్టీ నేతలు వెల్లడించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

DMK President Karunanidhi's health is under control. According to Stalin He is going to discharge from kaveri hospital on 23d of this month.