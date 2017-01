జల్లికట్టుపై నిషేధం ఎత్తివేయాలని సోదరుడితో కలిసి కనిమొళి ఆందోళన

జల్లికట్టుపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలని కోరుతూ డిఎంకె రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపట్టింది. ఆ పార్టి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ స్టాలిన్, కనిమొళిలు చెన్నై కలెక్టరేట్ ఎదుట జరిగిన నిరసనలో పాల్గొన్నారు.

English summary

dmk protest against ban on jallikattu in tamilnadu on friday dmk working president stalin, leader kanimoli participated in this protest