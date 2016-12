'భీమ్' యాప్ అంటే ఏమిటో తెలుసా?

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆవిష్కరించిన ప్రతిష్టాత్మక 'భీమ్' యాప్ ఏమిటో, అదెలా పనిచేస్తుందో, దాని ద్వారా ఏమేం లావాదేవీలు జరపవచ్చో చూద్దాం!

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Friday launched a UPI (United Payments Interface) based app called BHIM, short for Bharat Interface for Money. The BHIM app allow anyone to make simple digital payments directly from their bank account It allows anyone to pay or receive money through online banking, unlike a wallet where you have to first load the money before you can use it.