ఆపరేషన్ చేస్తుంటే బొద్దింకలు.. ప్రభుత్వాసుపత్రులు ఇంత అద్వాన్నమా!?

సర్జరీ ప్రారంభించిన కొద్దిసేపటికే.. ఆపరేషన్ థియేటర్ లో బొద్దింకలు తిరగడం వారిని తీవ్రంగా ఇబ్బందికి గురిచేసింది.

English summary

A 45-year-old man’s leg surgery at one of Thane’s biggest super-specialty hospitals was briefly halted after doctors sighted a cockroach moving around in the operating theatre, a place where you expect the highest standards of cleanliness.