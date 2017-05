ఆపరేషన్ చేస్తూ మహిళ వీడియో తీసిన డాక్టర్, అసభ్యంగా కామెంట్లు

ఆపరేషన్ కోసం వచ్చిన మహిళను అసభ్యకరమైన మాటలతో వేధించడమే కాదు, ఆమెకు ఆపరేషన్ చేసే సమయంలో బాధితురాలికి తెలియకుండానే వీడియోను తీసి తన స్నేహితుడైన మరో డాక్టర్ కు పంపాడు ఓ డాక్టర్.

English summary

Police have booked three persons,including two doctors, from the powerloom town of Bhiwandi in a case of alleged sexual harassment of a medical practitioner while being operated upon at the hospital.