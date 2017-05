స్కూటీపై కుక్క మూత్రం పోసిందని కాల్పులు, నలుగరికి తీవ్రగాయాలు

చిన్న విషయం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారింది.కుక్క బైక్ పై మూత్రం పోసినందుకు ప్రారంభమైన గొడవ కాల్పులకు దారితీసింది.ఈ గొడవలో నలుగురు గాయపడ్డారు.ఈ ఘటన ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకొంది..

English summary

A dog's nature call at a wrong place in Uttar Pradesh's Bareilly district has resulted in a shootout that left four persons injured. One injured is reportedly critical.