కేంద్రాన్ని ఏమనొద్దు: మంత్రులకు పళని, పన్నీరుకు చెక్ పెట్టేందుకా?

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పళనిస్వామి కేంద్రంతో సన్నిహితంగా ఉండాలని భావిస్తున్నారా? అంటే అవుననే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. మంగళవారం జరిగిన కేబినెట్ భేటీలో ఆయన తన మంత్రులకు ఓ ఆదేశం జారీ చేశారని తెలుస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Is Tamil Nadu Chief minister Edappadi Palanisamy cosying up to the central government? That may be the case if his appeal to his cabinet of ministers is anything to go by.