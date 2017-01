సర్వీస్ చార్జి కడితేనే... లేకుంటే తినకండి: జాతీయ రెస్టారెంట్ల సంఘం, సందిగ్ధంలో కస్టమర్లు

హోటళ్ళు, రెస్టారెంట్లలో సేవలు నచ్చితేనే సర్వీస్ చార్జి కట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతుంటే.. మరోవైపు జాతీయ రెస్టారెంట్ల సంఘం (ఎన్అర్ఏఐ) మాత్రం సర్వీస్ చార్జీలు కడితేనే తమ హోటల్లో తినాలని.. లేకుంటే అల

English summary

The Centre reiterated on Monday that customers dissatisfied with service could choose not to pay the service charge levied by a hotel or restaurant, but the National Restaurant Association of India (NRAI) also issued a statement implying that customers were free not to eat at a restaurant if they did not wish to pay the service charge levied by it.