సార్, పెళ్ళి కుదిరింది, పాస్ చేయరు, ఆన్సర్ షీట్ పై విద్యార్థిని వేడుకోలు

పరీక్ష పత్రాల్లో తమను పాస్ చేయించాలని కోరితే టీచర్లు పాస్ చేశారని చెబితే విన్న ఘటనలు మనకు గుర్తుండే ఉంటుంది. స్నేహితుతో పిచ్చాపాటి మాట్లాడే సమయంలోనో, సీనియర్లు ఈ తరహా ఘటనలను తరచూ ప్రస్తావిస్తుంటారు.

English summary

Appearing for board exams, a girl in UP wrote this in her answer sheet, Sir, I’m a girl and getting married on June 28. Please pass me otherwise my family will be upset."