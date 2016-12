నేనున్నాను, పక్కన పెడితే, భూకంపం సృష్టిస్తాను

టిక్కెట్ల కేటాయింపులో ఇబ్బందులు పడకూడదని, తాను ఉన్నానని ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ తన సన్నిహిత ఎంఏల్ఏలకు భరోసా ఇచ్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

uttar pradesh cm akhilesh yadav met nearly 70 mla's of samajwadi party mlas. triggering a buzz that this could be his exercise to prepare for parallel ticket distribution for the 2017 assembly elections if he continues to be sidelined.