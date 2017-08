స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు: మోడీకి ట్రంప్ ఫోన్

న్యూఢిల్లీ: భారత 71వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌.. సోమవారం సాయంత్రం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఫోన్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఈ విషయాన్ని ప్రధాని మోడీ ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు. ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అభినందించారు. కాగా, ఇటీవల అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లిన మోడీ.. ట్రంప్‌తో పలు అంశాలపై చర్చించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇరు దేశాల మధ్య సత్సంబంధాలను పెంచేందుకు ఇరువురు నేతలు పలు నిర్ణయాలు కూడా తీసుకున్నారు.

Appreciate the warm felicitations from @POTUS, who called this evening to convey Independence Day greetings. Thank you @realDonaldTrump.