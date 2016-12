చైనాలో ట్రంప్ కండోమ్స్.. ట్రంప్ టాయిలెట్స్..

2000సంవత్సరం నుంచి ట్రంప్ ఉత్పత్తులు చైనా మార్కెట్లో ఉన్నాయి. ఆ ఉత్పత్తులకు ట్రంప్ పేరు పెట్టడం వెనుక ఓ ఆసక్తికర కథనం ఉంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Thirty-six-year-old Mao Yongjin says he has worshiped Donald Trump since he first watched “The Apprentice” in graduate school. So when it came time to set up his own company selling skin-care products, there was only one name he wanted for the men’s line.