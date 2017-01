'కుక్క' చనిపోయిందని 'అతను 'ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడు

తాను అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకొన్న కుక్క చనిపోయిందని భాదతో 2 ఏళ్ళ విధ్యార్థి భవనం నుండి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడు. ఈ ఘటన పూణెలో చోటుచేసుకొంది,

English summary

harsha vardhan raghav a 22 year old student allegedly committed sucide on monday night in pune.he was drepressed after deaths of his pet dog.