స్కూటీని ఢీకొట్టి.. మహిళను ఈడ్చుకెళ్లిన వ్యాను: గగుర్పొడిచే వీడియో..

మౌంట్ అబూ: మద్యం సేవించి వాహనం నడిపిన ఓ వ్యాన్ డ్రైవర్.. రోడ్డుపై పెద్ద భీభత్సమే సృష్టించాడు. ఎదురుగా వెళ్తున్న స్కూటీని ఢీకొట్టడంతో.. స్కూటీకి వ్యానుకు నడుమ మహిళ ఇరుక్కుపోయింది. అలా కొన్ని మీటర్ల వరకు వ్యాను ఆమెను ఈడ్చుకెళ్లింది. ఇంతలో ప్రమాదాన్ని గమనించిన స్థానికులు వ్యానుకు అడ్డుపడి మహిళను రక్షించారు.

రాజస్తాన్ లోని మౌంట్ అబూ ప్రాంతంలో బుధవారం నాడు ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. తాగి వ్యానుతో రోడ్డెక్కిన ఓ వ్యక్తి.. స్కూటీపై వెళ్తున్న మహిళను నేరుగా ఢీకొట్టాడు. దీంతో వ్యాను చక్రాలకు స్కూటీకి మధ్య మహిళ నగిలిపోయింది. అలా 50మీటర్ల దూరం వరకు మహిళను వ్యాను లాక్కెళ్లింది. కొంతదూరం వెళ్లాక.. రోడ్డు పక్కన ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు ప్రమాదాన్ని గుర్తించారు.

