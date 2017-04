పన్నీర్ పవర్ పంచ్: ఆ ఫోటోలు తీసేయండి, పవిత్రత కాపాడండి, లేదంటే !

అన్నాడీఎంకే పార్టీలోని రెండు వర్గాల విలీనం విషయంలో తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం వర్గం రోజుకో కొత్త డిమాండ్ తెరమీదకు తీసుకువస్తోంది. అన్నాడీఎంకే పార్టీ కార్యాలయంలో శశికళ ఫోటోలు ఉండకూడదని

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Panneerselvam wants posters and photographs of jailed party chief VK Sasikala to be removed from the AIADMK's office in Chennai's Royapettah, where merger talks will be held between two rival factions.