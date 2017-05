బంపర్ ఆఫర్: మే 11 నుండి ఫ్లిప్ కార్ట్, అమెజాన్ డిస్కౌంట్, క్యాష్ బ్యాక్ కూడ

ఈ -కామర్స్ దిగ్గజాలు ఫ్లిప్ కార్డ్ , అమెజాన్ లు మరోసారి ధరల యుద్దంతో భారీ ఆఫర్లకు తెరతీయనున్నాయి. ఈ ఆఫర్ల యుద్దంలో వినియోగదారులకు ప్రయోజనం కలిగే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి.

English summary

Amazon and Flipkart, the two largest e-commerce players in the market have two mega sale events lined up for this month. The sale events will give users discounts on the selling prices of the products available in the product catalog.